Выезжая из Риги водителям следует учитывать интенсивное движение и пробки

Выезжая из Риги в Сигулду и дальше по Видземскому шоссе возможен затор от Гаркалне до Сените: надо учитывать, что движение происходит по одной полосе и скорость движения здесь снижена.

Закрыт съезд с Видземского шоссе в направлении Валмиеры, организация по круговому движению.

На Валмиерском шоссе до моста через Гаую движение организовано светофором по одной полосе. Также идут ремонтные работы в Вайве (на Видземском шоссе), где могут быть пробки.

В Кегумсе начались ремонтные работы на мосту местной ГЭС на дороге Инциемс-Сигулда-Кегумс, скорость движения здесь установлена до 30 км в час. Чтобы пересечь мост, нужно приблизительно 10 минут.

На Даугавпилской окружной дороге (Калкуни-Тилти) на участке от Калкуни до Свенте происходит обновление дорожного покрытия, также ремонтируется мост через Даугаву: движение со светофором, скорость - 30 км в час.

На дороге Гулбене-Балви-Виляка-российская граница на участке от Гулбене до Казупе движение регулируется светофором, для проезда необходимы полчаса.