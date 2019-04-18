RUS TVNETНовостиОбществоФото: На Рижском центральном рынке готовятся к ПасхеФото: На Рижском центральном рынке готовятся к ПасхеРусский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии18 апреля 2019, 11:12С 18 по 21 апреля, в Латвии, как и по всему миру, будет отмечаться этот светлый праздник.Чем заняться в эти четыре выходных дня? Смотрите здесь! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариилатвияпасхапраздникирелигиярынок