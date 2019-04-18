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Футболистам "Ромы" запретили фотографироваться с рэпером Дрейком до конца сезона

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Дрейк

ФОТО: AFP/LETA

Необычные санкции против своих игроков применил футбольный клуб "Рома". Руководство итальянской команды запретило своим футболистам до конца сезона фотографироваться с рэпером Дрейком.

"Всем футболистам "Ромы" запрещено фотографироваться с Дрейком до конца сезона", - сообщает официальный Twitter клуба.

Причиной этого запрета стало обычное суеверие. Оказывается, что футболисты, которые сфотографировались с Дрейком, после этого проигрывали. 

  • Пьер-Эмерик Обамеянг - поражение "Арсенала" от "Эвертона" (0:1)
  • Джейдон Санчо - поражение "Боруссии" от "Баварии" (0:5)
  • Серхио Агуэро - поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" (0:1), а затем вылет "горожан" из Лиги чемпионов.
  • Поль Погба - поражение "МЮ" от "Барселоны" (0:1)
  • Левен Кюрзава - поражение "ПСЖ" от "Лилля" (1:5).

Совпадение это или канадский исполнитель и правда приносит неудачи пусть каждый решает сам, но руководство "Ромы" на всякий случай решило перестраховаться. Подписчики весело отреагировали на эту инициативу.

"Ювентусу" конец!" - написал один из фанатов римлян.

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