Футболистам "Ромы" запретили фотографироваться с рэпером Дрейком до конца сезона

Необычные санкции против своих игроков применил футбольный клуб "Рома". Руководство итальянской команды запретило своим футболистам до конца сезона фотографироваться с рэпером Дрейком.
All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season— AS Roma English (@ASRomaEN) April 15, 2019
"Всем футболистам "Ромы" запрещено фотографироваться с Дрейком до конца сезона", - сообщает официальный Twitter клуба.
Причиной этого запрета стало обычное суеверие. Оказывается, что футболисты, которые сфотографировались с Дрейком, после этого проигрывали.
- Пьер-Эмерик Обамеянг - поражение "Арсенала" от "Эвертона" (0:1)
- Джейдон Санчо - поражение "Боруссии" от "Баварии" (0:5)
- Серхио Агуэро - поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" (0:1), а затем вылет "горожан" из Лиги чемпионов.
- Поль Погба - поражение "МЮ" от "Барселоны" (0:1)
- Левен Кюрзава - поражение "ПСЖ" от "Лилля" (1:5).
Drake effect pic.twitter.com/eHzbGvUsh2— jimoh z friday (@Riczben) April 15, 2019
Совпадение это или канадский исполнитель и правда приносит неудачи пусть каждый решает сам, но руководство "Ромы" на всякий случай решило перестраховаться. Подписчики весело отреагировали на эту инициативу.
It's over for Juventus pic.twitter.com/q5OUDVODMd— #Zaniolismo (@JantasOO) April 15, 2019
"Ювентусу" конец!" - написал один из фанатов римлян.