Футболистам "Ромы" запретили фотографироваться с рэпером Дрейком до конца сезона

"Всем футболистам "Ромы" запрещено фотографироваться с Дрейком до конца сезона", - сообщает официальный Twitter клуба.

Причиной этого запрета стало обычное суеверие. Оказывается, что футболисты, которые сфотографировались с Дрейком, после этого проигрывали.

Совпадение это или канадский исполнитель и правда приносит неудачи пусть каждый решает сам, но руководство "Ромы" на всякий случай решило перестраховаться. Подписчики весело отреагировали на эту инициативу.