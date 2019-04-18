Пополнение в составе сборной Латвии - Блюгер и Балцерс возвращаются из НХЛ

Блюгер в этом сезоне дебютировал в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ). В составе "Питтсбурга" хоккеист провёл 28 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

На этой неделе "Питтсбург" завершил участие в Кубке Стэнли, уступив команде "Нью-Йорк Айлендерс" в серии со счётом 0:4.

Ожидается, что Блюгер присоединится к сборной во второй половине следующей недели. Скорее всего, после проверочных матчей с командой России.

Что касается Рудольфа Балцерса, который также как и Блюгер провёл свой первый сезон в НХЛ, то он присоединиться к команде в конце апреля или начале мая.

В этом сезоне Балцерс в регулярном чемпионате НХЛ за "Оттаву" провёл 36 матчей, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

19 и 20 апреля Латвия проведёт первые товарищеские матчи, которые пройдут на выезде против Франции. Затем у латвийской сборной запланированы две домашние игры против России и два выездных матча против Швейцарии.