Полиция обнаружила в Баускском крае питомник по разведению марихуаны
Госполиция обнаружила в Баускском крае питомник по разведению марихуаны и задержала трех человек, сообщили агентству ЛETA в полиции.
Проверяя полученную информацию, полицейские установили, что в частном владении 63-летнего мужчины оборудован и содержится питомник для выращивания марихуаны.
Следствие выяснило, что в выращивании и торговле марихуаной участвует группа лиц: мужчина 1956 г. рожд. оборудовал питомник и присматривал за ним, а двое мужчин 1984 г. рожд. продавали марихуану в Риге и Баускском крае.
При обыске по месту жительства и в транспортных средствах задержанных было изъято 403 г высушенной марихуаны и 2,8 кг свежих растений.
Троица была задержана 20 марта. В поле зрения полиции задержанные ранее не попадали.