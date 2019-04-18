Полиция обнаружила в Баускском крае питомник по разведению марихуаны

Проверяя полученную информацию, полицейские установили, что в частном владении 63-летнего мужчины оборудован и содержится питомник для выращивания марихуаны.

Следствие выяснило, что в выращивании и торговле марихуаной участвует группа лиц: мужчина 1956 г. рожд. оборудовал питомник и присматривал за ним, а двое мужчин 1984 г. рожд. продавали марихуану в Риге и Баускском крае.

При обыске по месту жительства и в транспортных средствах задержанных было изъято 403 г высушенной марихуаны и 2,8 кг свежих растений.