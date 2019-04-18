Смело, озорно и элегантно! 70-летняя Пугачева похулиганила со стилем на концерте в Кремле

В этот вечер Алла Борисовна позволила себе немного похулиганить со стилем и предстала перед полным залом поклонников и многочисленных звездных гостей в трех совершенно разных сценических образах: сначала - в довольно смелом с мини-шортиками снизу (а что скрывать такие ножки!), затем - в озорном с яркой юбкой-пачкой и кедами, а в конце - в элегантном черно-белом с юбкой в пол из струящейся ткани.