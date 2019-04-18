Чт, 18.04.2019
Пусть они выйдут на ринг и тогда посмотрим, какая подстава и какое шоу! Каспар Камбала
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  • Смело, озорно и элегантно! 70-летняя Пугачева похулиганила со стилем на концерте в Кремле

Смело, озорно и элегантно! 70-летняя Пугачева похулиганила со стилем на концерте в Кремле
Три наряда - три разных образа!

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ФОТО: скриншот видео

Как известно, 15 апреля легендарной российской исполнительнице Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, а спустя два дня в Кремлевском дворце состоялся грандиозный концерт Примадонны, посвященный ее юбилею.

В этот вечер Алла Борисовна позволила себе немного похулиганить со стилем и предстала перед полным залом поклонников и многочисленных звездных гостей в трех совершенно разных сценических образах: сначала - в довольно смелом с мини-шортиками снизу (а что скрывать такие ножки!), затем - в озорном с яркой юбкой-пачкой и кедами, а в конце - в элегантном черно-белом с юбкой в пол из струящейся ткани.

Смотрите фото и видео!

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