Видео: Российский хоккеист напал на девушку прямо на улице

12 апреля автомобиль девушки перегородил дорогу Обухову, который после этого решил выяснить отношения. В разговоре с "Бизнес-Online" девушка заявила, что бывший хоккеист подходил к ней дважды, а после обмена "любезностями" применил физическую силу.

Пострадавшая уже обратилась в травмпункт, где были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк головы, также есть подозрения на сотрясение мозга. В тот же день пострадавшая направила заявление в полицию.

Это не первый случай, когда Обухов попадает в скандал. В 2011 году он пьяным пытался удрать от сотрудников полиции и в том же году пытался изнасиловать подругу своей жены, у которой в тот день был день рождения. Об этом сообщает KazanFirst.