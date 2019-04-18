Видео: Российский хоккеист напал на девушку прямо на улице

Бывший хоккеист казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов напал и избил девушку, чей автомобиль перегородил дорогу спортсмену.
12 апреля автомобиль девушки перегородил дорогу Обухову, который после этого решил выяснить отношения. В разговоре с "Бизнес-Online" девушка заявила, что бывший хоккеист подходил к ней дважды, а после обмена "любезностями" применил физическую силу.
Пострадавшая уже обратилась в травмпункт, где были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтёк головы, также есть подозрения на сотрясение мозга. В тот же день пострадавшая направила заявление в полицию.
Это не первый случай, когда Обухов попадает в скандал. В 2011 году он пьяным пытался удрать от сотрудников полиции и в том же году пытался изнасиловать подругу своей жены, у которой в тот день был день рождения. Об этом сообщает KazanFirst.
Дмитрий Обухов является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Прошлый сезон он провел в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в составе казанского "Барса", после чего не смог пройти просмотр в словацкой "Дукле". В этом году хоккеист завершил карьеру.