Наркотики в "закладках" дошли до Латвии: задержаны три человека

Полиция установила, что покупатель и продавец через мобильное приложение договаривались о закладках в разных микрорайонах Риги, где один оставлял товар, а второй, соответственно, оставлял за него деньги.

12 апреля в Риге были задержаны трое мужчин - два покупателя 1979 и 1977 годов рождения, которые в тот момент выбирали их секретного места наркотик, и продавец 1974 года рождения.

Проводя санкционированных обыск по месту жительства задержанных, а также в гаражах и транспортных средствах, всего было изъято почти 5 граммов вещества, которое содержит карфентанил и метадон, 29 граммов метамфамина, 55 граммов кокаина и 22 содержащих опий таблеток.

Кроме того, были найдены 50 украшений, предметы, похожие на оружие, чужие банковские карты, два государственных номера автомобилей, находящихся в розыске.