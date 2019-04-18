Чт, 18.04.2019
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Наркотики в "закладках" дошли до Латвии: задержаны три человека

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Госполиция раскрыла бесконтактную схему торговли наркотиками через тайники или так называемые закладки, сообщили правоохранительные органы.

Полиция установила, что покупатель и продавец через мобильное приложение договаривались о закладках в разных микрорайонах Риги, где один оставлял товар, а второй, соответственно, оставлял за него деньги.

12 апреля в Риге были задержаны трое мужчин  - два покупателя 1979 и 1977 годов рождения, которые в тот момент выбирали их секретного места наркотик, и продавец 1974 года рождения.

Проводя санкционированных обыск по месту жительства задержанных, а также в гаражах и транспортных средствах, всего было изъято почти 5 граммов вещества, которое содержит карфентанил и метадон, 29 граммов метамфамина, 55 граммов кокаина и 22 содержащих опий таблеток.

Кроме того, были найдены 50 украшений, предметы, похожие на оружие, чужие банковские карты, два государственных номера автомобилей, находящихся в розыске.

Все трое уже попадали в поле зрения полиции. К ним применена мера пресечения в виде лишения свободы.

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