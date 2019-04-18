Кот-шапка-ушанка и медведь без коленей стали талисманами Олимпийской команды России

Имена для талисманов в течении двух недель будут выбираться путём голосования на страницах проекта в социальных сетях.

На сайте Студии Артемия Лебедева сообщается, что медведь был выбран неслучайно - именно это животное ассоциируется с Россией.

"Наш Медведь - не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрёшка. Он никогда не стоит на коленях - у него их попросту нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встает обратно", - говорится в описании талисманов.

Что касается второго талисмана, то это "обыкновенный русский кот, напоминающий и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. Чтобы добавить русскости, он еще и шапка-ушанка. Правда, почему-то, у животного всего две лапы.

Ожидается, что до старта Олимпийских Игр в Токио, эти персонажи будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России. Их задачей будет "поддержка спортсменов и развлечение болельщиков".