Чт, 18.04.2019
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"Бредовые" запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных
От нее все бегут!

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Меган Маркл

ФОТО: PPE/SIPA/Scanpix

Пилот вертолета британской королевской семьи уволился из-за нежелания летать за едой по первому требованию герцогини Сассекской, сообщает Radar Online со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Летчик, несколько лет проработавший с членами монаршей семьи, устал от регулярных полетов за закусками для Меган Маркл.

Инсайдер назвал запросы герцогини "бредовыми" и добавил, что с пилотом она обращалась как с "летающей доставкой еды по вызову 24/7".

В настоящий момент сотруднику ищут замену.

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Согласно объявлению о найме, опубликованному управлением делами королевской семьи, зарплата нового пилота составит 105 тысяч долларов.

От соискателя требуются следующие навыки: планирование и выполнение полетов на королевском вертолете, выполнение заданий королевской семьи и других административных задач, а также оказание помощи директору по летным операциям.

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Летчику предстоит управлять Sikorsky S76 C++, стоимость которого превышает 13 миллионов долларов. Местом работы указана база Королевских ВВС в городе Одихам, графство Гемпшир, на южном побережье Англии. Отметим, что

уволившийся пилот стал уже четвертым придворным, покинувшим свой пост из-за сложного характера супруги принца Гарри.

Ранее от Меган Маркл ушли две личные ассистентки, а третья объявила, что уволится сразу после рождения ее ребенка.

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