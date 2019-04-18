"Бредовые" запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных

Летчик, несколько лет проработавший с членами монаршей семьи, устал от регулярных полетов за закусками для Меган Маркл.

Инсайдер назвал запросы герцогини "бредовыми" и добавил, что с пилотом она обращалась как с "летающей доставкой еды по вызову 24/7".

В настоящий момент сотруднику ищут замену.

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Согласно объявлению о найме, опубликованному управлением делами королевской семьи, зарплата нового пилота составит 105 тысяч долларов.

От соискателя требуются следующие навыки: планирование и выполнение полетов на королевском вертолете, выполнение заданий королевской семьи и других административных задач, а также оказание помощи директору по летным операциям.

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Летчику предстоит управлять Sikorsky S76 C++, стоимость которого превышает 13 миллионов долларов. Местом работы указана база Королевских ВВС в городе Одихам, графство Гемпшир, на южном побережье Англии. Отметим, что

уволившийся пилот стал уже четвертым придворным, покинувшим свой пост из-за сложного характера супруги принца Гарри.