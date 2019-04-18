Лучший снайпер чемпионата Германии может перейти в рижское "Динамо"

Лучший снайпер чемпионата Германии текущего сезона Якоб Берглунд продолжит карьеру в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ), об этом сообщает его бывший клуб "Крефельд".
По сообщениям "Бизнес-Online", 27-летним шведским хоккеистом интересуются рижское "Динамо" и челябинский "Трактор".
Берглунд свою карьеру начал в родном городе Мальмё. Первые три сезона на профессиональном уровне он провёл в команде Troja-Ljungby, которая выступает во втором по силе шведском дивизионе.
Кроме того, швед поиграл в Высшей Лиге Норвегии в команде Storhamar, а сезон-2016/2017 он провёл во второй швейцарской лиге в команде Red Ice. Прошлый сезон Берглунд начал в немецком ERC из города Ингольштадт, но по завершении Немецкой хоккейной лиги (DEL) вернулся в Storhamar, в составе которого стал чемпионом Германии.
Сезон-2018/2019 швед провёл в "Крефельде", сыграв 51 матч в регулярном чемпионате. Берглунд забросил 32 шайбы, сделал 20 результативных передач и стал лучшим снайпером DEL.