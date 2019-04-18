Лучший снайпер чемпионата Германии может перейти в рижское "Динамо"

Берглунд свою карьеру начал в родном городе Мальмё. Первые три сезона на профессиональном уровне он провёл в команде Troja-Ljungby, которая выступает во втором по силе шведском дивизионе.

Кроме того, швед поиграл в Высшей Лиге Норвегии в команде Storhamar, а сезон-2016/2017 он провёл во второй швейцарской лиге в команде Red Ice. Прошлый сезон Берглунд начал в немецком ERC из города Ингольштадт, но по завершении Немецкой хоккейной лиги (DEL) вернулся в Storhamar, в составе которого стал чемпионом Германии.