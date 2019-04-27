"Я научился мечтать". Вдохновляющая история сибиряка, покорившего мир

Именно здесь, в таких условиях, с такими людьми невероятными открывается душа, любовь к миру, невероятно".

ФОТО: AP/Scanpix

По признанию сибиряка, мы живем для того, чтобы испытывать эмоции, а эмоции мы испытываем, когда нам в голову ударяет дофамин - вырабатываемое в мозге вещество, вызывающее чувство удовольствия.

Он считает, что "еда не главное - это стандарт качества, да, но подарить с едой эмоции, дать свой вояж, эмоциональных ах, когда люди приходят и плачут" - вот, в чем суть.

Что он там готовит?

Как оказалось, Миша Богачев исполняет в элитном ресторане программное, принципиальное блюдо в сете Массимо Баттуро - называется оно ни много, ни мало "Когда моя мама встретила Бокюза".

Поясним, что Поль Бокюз - это шеф-повар, классик гастрономии 20-го века. Название этого блюда означает встречу традиции итальянской готовки с традициями высокой французской ресторанности.

Как рассказал Михаил, в блюде используются семь видов грибов, каждый день доставляют абсолютно свежие: муэр (черные древесные грибы), сморчок съедобный Morchella ecculenta, вешенки, King Oyster (вешенка степная, или королевская), степной белый гриб, белый трюфель (самый ценный вид грибов), черный трюфель, а также ля опята, только азиатские.

А дальше Михаил поделился набором слов, в котором каждое второе требует пояснений... Цитируем, как он готовит блюдо:

"На дне мы делаем рояль - это из фуа-гры (фуа-гра - печень специальным образом откормленных гуся или утки), я делаю типа парфе (десерт из сливок, взбитых и замороженных) - с яичным желтком; рояль, бульон из курицы, у которой удалили яичники - там такая наваристость жирная; и демиглас (один из основных соусов французской кухни из бульона на говяжьих костях, овощей, красного вина и приправ). Все это блендерим и потом "bain - marie" ("водяная баня"). Потом добавляем улитки в зеленом французском масле, сверху грибы и эта паста фоле (слоеное тесто, которое готовится на основе пармезановой воды)".

Хотели бы попробовать?

Что еще известно о парне?

В интервью изданию "Омск здесь" Михаил рассказал, что учился в Омском экономическом институте на технолога. По окончании вуза получил высший разряд повара и технолога-инженера. После получения диплома он почти сразу уехал в Москву, потом в Санкт-Петербург, где работал по профессии.

Он признался, что у него никогда не болела голова на тему: "Кем же ты будешь, кем же ты станешь?".