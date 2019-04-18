Проколол колесо и обчистил машину: в Риге поймали вора-иностранца

Так, 13 апреля на территории участка Тейка была зарегистрирована кража из автомобиля. После посещения супермаркета в Риге автоводитель сел за руль, однако, проехав небольшое расстояние, констатировал, что у автомобиля спущено колесо. Он припарковался на краю дороги, чтобы заменить колесо. В это время в машину совершенно незамеченным проник мужчина, который взял из салона сумку и кошелек с документами.

Происходящее заметила прохожая, которая видела, как преступник после кражи в спешке покидает место происшествия, выбрасывая по дороге документы пострадавшего. Свидетельница сообщила о происшедшем владельцу вещей, который передал информацию в полицию.

Стражи порядка выяснили, что преступление совершил мужчина 1993 года рождения, являющийся гражданином другого государства. В четверг полиция его задержала. Сейчас выясняется, действовал он один или же в группе, так как подобные преступления обычно совершаются в группе и с разделением ролей.

Полиция допускает возможность, что этот случай за последнее время был не единственным.