Награждены крупнейшие латвийские налогоплательщики 2018 года

В этом году крупнейший в стране налогоплательщик уже третий год подряд не награждался, а награды и похвальные грамоты были вручены крупнейшему налогоплательщику каждого региона Латвии в группе малых, средних и крупных предприятий.

Во время торжественной церемонии награждения министр финансов Янис Рейрс и гендиректор СГД Иева Яунземе вручили специально изготовленные призы и похвальные грамоты крупнейшим налогоплательщикам 2018 года в 22-х номинациях.

В группе малых налогоплательщиков награды получили ООО "Bauskas alus" в Земгале, ООО "Graanul Invest Energy" в Видземе, ООО "Greencarrier Freight Services Latvia" в Риге и Рижском регионе, AО "Стружану кудрас фабрика" в Латгале и ООО "Scantest" в Курземе.

В группе средних налогоплательщиков наград удостоены "Latraps" в Земгале, AО "Cеsu alus" в Видземе, ООО "Orlen Latvija" в Риге и Рижском регионе планирования, ООО "Intergaz" в Латгале и ООО "Lauma Fabrics" в Курземе.

В группе крупных налогоплательщиков награды получили AО "Вирши-A" в Земгале, AО "Валмиерас стикла шкиедра" в Видземе, ООО "Circle K Latvia" в Риге и Рижском регионе, AО "Latvijas maiznieks" в Латгале и AО "UPB" в Курземе.

"UPB" удостоено награды также как крупнейший работодатель в Курземском регионе в 2018 году. Этой награды удостоены также ООО "Verems" в Латгале, ООО "Rimi Latvia" в Риге и Рижском регионе, "Валмиерас стикла шкиедра" в Видземе и ООО "East Metal" в Земгале.