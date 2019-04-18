Чт, 18.04.2019
Примерно в 10 лет мне папа подарил боксёрские перчатки, но в это время я играл в баскетбол, и у меня даже не было мыслей, чтобы стать боксёром. Каспар Камбала

На прошлой неделе грипп оставался только в Риге и Лиепае

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Больница. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

На прошлой неделе, когда было объявлено окончание эпидемии гриппа, новые случаи заболевания зарегистрированы только в Лиепае и Риге, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

В Лиепае зарегистрировано 13, в Риге - 8,7 случаев заболевания гриппом на 100 000 жителей.

10 пациентов с гриппом были госпитализированы, у двух из них грипп осложнился воспалением легких.

В этом сезоне от гриппа умерли 76 человек, почти все они страдали какими-то хроническими заболеваниями.

На прошлой неделе немного - на 1,2% - повысилась заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей. В среднем в Латвии было зарегистрировано 897 случаев заболевания на 100 000 жителей.

Самой высокой заболеваемость респираторными инфекциями была в Елгаве, Вентспилсе, Даугавпилсе, Гулбенском крае и в Резекне.

Больше всего ими болели дети в возрасте до 14 лет.

Эпидемия гриппа в Латвии в этом году продолжалась с 15 января до 9 апреля.

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