В Риге конфликт пьяных членов семьи завершился кровавой дракой в присутствии детей

Полицейские попросили мужчину присесть, пока не приедет скорая помощь, а у его подруги, по поводу которой, как оказалось, и был вызов, попросили прояснить ситуацию.

Женщина рассказала, что в этот день у них гостила мать друга со своим сожителем. В ходе вечера из-за денег возник конфликт, во время которого друг пожилой дамы достал оружие и начал им угрожать. Женщина пыталась оружие отнять, но вскоре в конфликт оказались вовлечены все члены семьи. Гостей из квартиры выпроводили, однако произошедшее видели оба растущих в семье ребенка. Родственники ушли к себе в дом, расположенный неподалеку.

Один из стражей порядка прошел в квартиру пары, где встретил детей. Старший мальчик успокаивал младшего братика. Во время драки дети телесных повреждений не получили. Старший ребенок подтвердил слова матери, что конфликт начали именно гости. Кроме того, у них было оружие, которое спрятали под матрасом детской кровати.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые оружие изъяли.

Вскоре прибыли и медики, которым передали пострадавшего. Врачи рассказали, что получили такой же вызов в соседний дом. Во время сравнения данных выяснилось, что и вторая вовлеченная в конфликт сторона вызвала скорую помощь. Оперативные службы отправились во второе здание, где встретили мужчину с кровоточащей раной головы. После осмотра врачи решили обоих мужчин госпитализировать.

Вторую вовлеченную в конфликт пару попросили рассказать свою версию произошедшего.

Пожилая дама рассказала, что гостила у сына и попросила вернуть деньги, которые тот у нее одолжил. Женщина категорически отрицала присутствие оружия в конфликте, а в избиении обоих мужчин обвинила супругу сына.

Все лица в день конфликта употребляли алкоголь. Так, в организме матери было констатировано 2,55 промилле алкоголя.

Принимая во внимание, что женщина была пьяна, и не было ни одного родственника, который мог бы позаботиться о детях, их решили доставить в кризисный центр.