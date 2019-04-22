Цена одурения от прихода весны - растяжения и разбитые в кровь коленки

"Проводить свободное время вне помещений, на свежем воздухе, и заниматься при этом физической активностью, например, кататься на велосипеде или роликах, играть в спортивные игры, - это лучшее, что мы можем сделать для своего организма и здоровья в целом, однако важно не быть легкомысленными и использовать шлем, защиту для коленей и локтей. Кроме того, чтобы не начались проблемы со здоровьем,

следует помнить, что погодные условия весной переменчивые, воздух может казаться теплее, чем он есть на самом деле, и ветер может очень быстро застудить нервы и мышцы",

- поясняет Нора Крауя.

Советы по уходу за ранами

С наступлением тепла рекомендуется проинспектировать свою домашнюю аптечку и убедиться в том, что в ней есть все необходимое для ухода за ранами; кроме того, у медикаментов должен быть действительный срок годности.

#1 Промывание и дезинфекция

После того как рана была получена, ее необходимо тщательно промыть чистой, лучше всего проточной водой.

Если невооруженным глазом видно, что в рану попали загрязнения, например, песок, обязательно нужно воспользоваться перекисью водорода (пероксидом водорода), которая поможет очистить и продезинфицировать рану.

При попадании перекиси водорода на рану образуется пена, которую сразу же нужно убрать чистой салфеткой.

Если рана серьезная, сильно кровоточит и кровотечение долгое время не удается остановить, нужно обратиться за помощью к медикам.

#2 Обработка противовоспалительным средством

Когда рана очищена, ее можно смазать антибактериальным и/или заживляющим кремом или мазью, которые помогут избежать воспаления и будут способствовать процессу заживления. Доступен широкий и разнообразный спектр противовоспалительных средств,

в зависимости от ситуации можно использовать мази и кремы, содержащие йод, хлоргексидин, декспантенол или лекарственные растения.

#3 Закрытие раны

Заключительный этап обработки раны - ее закрытие. В случае небольшой раны достаточно пластыря, если же рана достаточно большая или находится на суставе, например, на локте, понадобится марлевый бинт.

Если место ранения не будет соприкасаться с одеждой и вам не надо выходить из дома или выполнять механическую работу (в результате чего можно травмировать рану или же в нее могут попасть бактерии), рану можно не закрывать пластырем или бинтом: так к ней будет поступать больше кислорода, и она быстрее заживет.

#4 Смена повязок и процесс заживления

Смену повязок и уход за раной рекомендуется осуществлять каждый день. Процесс заживления может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Во время перевязок на рану можно нанести заживляющий крем или мазь,

дезинфицировать перекисью водорода не обязательно, за исключением случаев, когда из раны выделяется гной или бинт/пластырь прилип к ране:

в таком случае повязку нужно отмочить при помощи перекиси водорода или жидкого фурацилина.