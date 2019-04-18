Жителей предупреждают о мошенниках, предлагающих по телефону финансовые услуги

Этот поставщик услуг не имеет права заниматься оказанием услуг вложений в Латвии.

Люксембургская компания "PT Banco" не получила также разрешения оказывать такие услуги в Люксембурге.

Свои услуги представители "PT Banco" предлагают по телефону и по электронной почте. Понесших ущерб или заподозривших мошенничество жителей просят обращаться в Госполицию.

FKTK призывает жителей, прежде чем начать сотрудничать с кем-то из поставщиков услуг вложений, убедиться, что он имеет право предлагать и оказывать такие услуги в Латвии.