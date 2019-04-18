Чт, 18.04.2019
Примерно в 10 лет мне папа подарил боксёрские перчатки, но в это время я играл в баскетбол, и у меня даже не было мыслей, чтобы стать боксёром. Каспар Камбала

Жителей предупреждают о мошенниках, предлагающих по телефону финансовые услуги

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) предупреждает о предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "PT Banco" финансовых услугах на его сайте, сообщили агентству LETA в FKTK.

Этот поставщик услуг не имеет права заниматься оказанием услуг вложений в Латвии.

Люксембургская компания "PT Banco" не получила также разрешения оказывать такие услуги в Люксембурге.

Свои услуги представители "PT Banco" предлагают по телефону и по электронной почте. Понесших ущерб или заподозривших мошенничество жителей просят обращаться в Госполицию.

FKTK призывает жителей, прежде чем начать сотрудничать с кем-то из поставщиков услуг вложений, убедиться, что он имеет право предлагать и оказывать такие услуги в Латвии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ