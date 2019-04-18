В Саласпилсе закрыли бассейн: возможно, причина в небезопасных потолках

В сообщении думы конкретные причины закрытия помещений не указаны, однако депутат Саласпилсской думы Янис Небарс в сообщении к СМИ указал, что бассейн закрыт из-за небезопасных конструкций потолков.

"Сейчас никто, за исключением работников, в бассейн не пускается", - заявил он. Информация от руководителя учреждения свидетельствует, что речь идет о небезопасных конструкциях потолков.

Оказалось, что влага собирается на потолках в местах, которые были изготовлены из влагостойкого материала.

Депутат считает, что информация о причине закрытия бассейна от широкой общественности скрывается. По его мнению, нет ясности о техническом состоянии бассейна, так как ожидается прибытие экспертов, чтобы выяснить серьезность повреждений.