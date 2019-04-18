Ким Чен Ын в России встретится с Путиным

"По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", сказано в сообщении Кремля, опубликованном на официальном сайте.

Встреча может состояться в России на Дальнем Востоке, сообщают СМИ.

Ранее Путин уже заявил о готовности встретиться с Ыном.

Российские СМИ отмечают, что чиновники Пхеньяна были замечены за исследованием железнодорожного вокзала во Владивостоке, российском городе на Дальнем Востоке, находящемся недалеко от границы с КНДР.