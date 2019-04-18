Ким Чен Ын в России встретится с Путиным

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын в конце апреля посетит Россию, в ходе визита он планирует впервые встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает AFP.
"По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", сказано в сообщении Кремля, опубликованном на официальном сайте.
Встреча может состояться в России на Дальнем Востоке, сообщают СМИ.
Ранее Путин уже заявил о готовности встретиться с Ыном.
Российские СМИ отмечают, что чиновники Пхеньяна были замечены за исследованием железнодорожного вокзала во Владивостоке, российском городе на Дальнем Востоке, находящемся недалеко от границы с КНДР.
Последний саммит России и Северной Кореи состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ын отправился в Сибирь, чтобы встретиться с Дмитрием Медведевым, который в то время занимал должность президента России.