На заседании Европарламента депутат сыграл гимн ЕС на губной гармошке

"Мы вместе несем ответственность за сохранение Европы. Давайте восстановим Нотр-Дам и счастливой Пасхи!" - сказал Лойзе Петерле и исполнил гимн ЕС - мелодию "Ода радости" - на губной гармошке, сорвав аплодисменты политиков.

Выборы в Европарламент пройдут 25 мая этого года. В выборах в Латвии участвуют 246 кандидатов из 16 партий. Всего Латвии в ЕП отведено восемь депутатских мандатов.