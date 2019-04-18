Чт, 18.04.2019
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На заседании Европарламента депутат сыграл гимн ЕС на губной гармошке
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ФОТО: скриншот видео

В завершении последнего заседания нынешнего состава Европарламента депутат из Словении дал музыкальное представление.

"Мы вместе несем ответственность за сохранение Европы. Давайте восстановим Нотр-Дам и счастливой Пасхи!" - сказал Лойзе Петерле и исполнил гимн ЕС - мелодию "Ода радости" - на губной гармошке, сорвав аплодисменты политиков.

Выборы в Европарламент пройдут 25 мая этого года. В выборах в Латвии участвуют 246 кандидатов из 16 партий. Всего Латвии в ЕП отведено восемь депутатских мандатов.

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