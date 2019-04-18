Выборы в ЕП: KNAB начал уже 19 проверок по поводу нарушений предвыборной агитации

KNAB ранее уже информировал о начатых проверках в связи с возможным использованием административных ресурсов для предвыборной агитации перед предстоящими выборами в Европарламент.

Тогда борцы с коррупцией обращали внимание на то, что о конкретных результатах проверок информацию давать не будут. В случае, если результаты проверок повлияют на превышение предвыборyых расходов перед выборами, то бюро о принятом решении сообщит общественности незамедлительно.

120-дневный период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент начался 26 января.

В этом время партии могут размещать оплаченную предвыборную агитацию только у тех поставщиков рекламных услуг, которые до 27 декабря прошлого года задекларировали расценки на предвыборную агитацию.

Использовать административные ресурсы для предвыборной агитации запрещено.

Партии и объединения партий, подавшие списки кандидатов в депутаты, могут потратить на предвыборные расходы до 430 221 евро.

В свою очередь одно лицо или персона, агитирующая за себя и не связанная с партией или конкретным кандидатом, может потратить на предвыборную агитацию 6450 евро, что соответствует 15 минимальным зарплатам.