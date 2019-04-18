Выборы в Европарламент совсем скоро: названы партии-лидеры

В свою очередь 11,7% опрошенных проголосовали бы за "Новое Единство", 10,6% - за "Для развития/За!", а 8,2% - за Национальное объединение, отмечает агентство LETA.

В свою очередь Русский союз Латвии получил бы 5% голосов избирателей, а партия "Прогрессивные" - 4,5%.

Союз "зеленых" и крестьян поддержали бы 3,7% респондентов, Новую консервативную партию - 2,4%, Латвийское объединение регионов - 1,7%, партию KPV LV и партию "Атмода" - 0,5%. За "Латышских националистов", как и за "Новое согласие", свои голоса отдали бы 0,2% опрошенных.

За "Партию действия", "Центристскую партию" и Латвийскую социал-демократическую партию рабочих опрошенные жители голосовать готовы не были.

До сих пор не выбрали или затруднились ответить на вопрос, за кого проголосовали бы, 19,2% граждан, а еще 16,3% уверены, что участвовать в выборах не будут.

Исследователи проанализировали и ситуацию, если принимать во внимание только тех избирателей, которые точно примут участие в выборах. В этом случае вперед вырывается "Новое Единство" с голосами 20,8% граждан. Далее следуют "Согласие" - 16,9%, "Для развития/За!" - 14,9%, Национальное объединение - 12%, Русский союз Латвии - 7%, "Прогрессивные" - 6,2%, СЗК - 3,9%, НКП - 3,4%, Латвийское объединение регионов - 2,4% и "Атмода" - 0,8%.

За Латышских националистов, KPV LV и "Новое согласие", проголосовали бы 0,2% респондентов.