Чт, 18.04.2019
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Песков: Опасения стран Балтии по поводу российской угрозы безосновательны

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Дмитрий Песков

ФОТО: TASS/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин на встрече с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд заявил о безосновательности опасений стран Балтии по поводу якобы исходящей от России угрозы, сообщает агентство BNS со ссылкой на Интерфакс.

"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по поводу безопасности. Убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Время" на Первом канале по итогам российско-эстонской встречи на высшем уровне.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия "никогда не представляла и не представляет угрозы ни для кого из своих соседей".

Песков сообщил также, что на встрече затрагивалась тема положения русскоязычного меньшинства в странах Балтии.

В связи с этим он отметил "определенную гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык".

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