Генпрокурор США: Россия пыталась вмешаться в выборы, но сговора с Трампом не было

Выступление Барра было посвящено публикации полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства России в избирательный процесс в США в 2016 году.

"Благодаря проведенному спецпрокурором расследованию мы теперь знаем, что совершившие эти нарушения российские агенты не сотрудничали ни с президентом Трампом, ни со штабом Трампа", – сказал Барр.

По его словам, расследование Мюллера свидетельствует о том, что ни один гражданин США не состоял в сговоре с властями России при вмешательстве в американские выборы, сообщает ТАСС.

"Благодаря тщательному расследованию спецпрокурора мы теперь знаем, что с россиянами, которые осуществляли эти действия, (..) целенаправленно не сотрудничал ни один американец. Все американцы должны быть рады тому, что это подтвердилось", – отметил он.

По словам Барра, Белый дом был ознакомлен с докладом спецпрокурора Мюллера в преддверии его предстоящей публикации.

Напомним, скандал с возможным российским вмешательством в американские выборы возник после избрания Трампа президентом США в 2016 году.