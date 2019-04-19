5 знаков Зодиака, которые отрабатывают карму прошлых жизней

Зная свою линию жизни, человек имеет четкое представление о своем предназначении. Но если по какой-то причине он сбивается с намеченного пути, то в следующей жизни отрабатывает карму прошлой задолженности.

Астрология объясняет, представители каких знаков Зодиака имеют прошлые ошибки?

Овен

Овны наделены молодой кармой. В предыдущих перевоплощениях они были отважными героями, которые сражались за правое дело.

Они без малейшего сожаления отдавали свою жизнь за тех людей, которые были им близки и подвергались опасностям. И в прошлой жизни подобный подвиг должен был быть замечен и вознагражден.

А если такого не происходило, то в новую жизнь они перенесли всю обиду за недооцененность своих благородных поступков. Со временем в Овнах формировался эгоизм, а зацикленность на собственных желаниях с годами только накапливалась.

На данный момент Овнам нужно понять для себя, что задача благородных поступков - не прославиться, а делать это из собственных соображений и порывов.

А ожидать какой-то благодарности не стоит, ведь она не всегда приходит вовремя. Что нужно сделать знаку для собственного спокойствия, так это усмирить свой порыв и дух противоречия. И тогда карма не станет накопителем для всего негатива, который сможет выплеснуться в следующей инкарнации.

Рак

С самого начала рождения на Раках висит кармический долг. Сама судьба им предначертала всю жизнь вступать в неравную борьбу со своими страхами, неуверенностью, недоверием и отчужденностью. Стать счастливым Рак может, только если обретет свою вторую половинку и будет воспитывать с ней совместных детей.

И вся эта идиллия возможна только при условии стен родного дома. Поэтому главная задача кармы состоит в том, чтобы найти гармонию и счастье во взаимных отношениях.

По своей натуре Раки вспыльчивые и эмоциональные личности. Они часто впадают в депрессию, подвержены меланхолии и отгораживаются от всего внешнего мира. Вгоняя себя в негатив подобными действиями, представители этого знака Зодиака сами для себя становятся врагами.

Они твердо уверены в том, что полное отстранение от внешнего мира и бегство от общества сможет защитить их от реальности. Но тем самым делают себе только хуже, полностью погружаясь в карму вместе с негативом.

И чем больше Рак будет отгораживаться от других, тем сложнее ему будет искать себе любимых и друзей в новом мире. Даже в отношениях с родными возникнут серьезные проблемы.

Виесы

Истинное предназначение Весов - для своего же блага принять сторону добра. Если в прошлой жизни человек мог себе позволить сделку со своей совестью, то в нынешней ему предстоит тщательно анализировать любую ситуацию.