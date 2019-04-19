5 знаков Зодиака, которые отрабатывают карму прошлых жизней
У каждого знака Зодиака есть свой эзотерический гороскоп - он отличается от обычного тем, что обосновывает главные жизненные принципы и дает развернутую информацию о будущих опасностях. Огромную роль играют дата и место рождения человека, на основании которых формируется его истинный путь.
Зная свою линию жизни, человек имеет четкое представление о своем предназначении. Но если по какой-то причине он сбивается с намеченного пути, то в следующей жизни отрабатывает карму прошлой задолженности.
Астрология объясняет, представители каких знаков Зодиака имеют прошлые ошибки?
Овен
Овны наделены молодой кармой. В предыдущих перевоплощениях они были отважными героями, которые сражались за правое дело.
Они без малейшего сожаления отдавали свою жизнь за тех людей, которые были им близки и подвергались опасностям. И в прошлой жизни подобный подвиг должен был быть замечен и вознагражден.
А если такого не происходило, то в новую жизнь они перенесли всю обиду за недооцененность своих благородных поступков. Со временем в Овнах формировался эгоизм, а зацикленность на собственных желаниях с годами только накапливалась.
На данный момент Овнам нужно понять для себя, что задача благородных поступков - не прославиться, а делать это из собственных соображений и порывов.
А ожидать какой-то благодарности не стоит, ведь она не всегда приходит вовремя. Что нужно сделать знаку для собственного спокойствия, так это усмирить свой порыв и дух противоречия. И тогда карма не станет накопителем для всего негатива, который сможет выплеснуться в следующей инкарнации.
Рак
С самого начала рождения на Раках висит кармический долг. Сама судьба им предначертала всю жизнь вступать в неравную борьбу со своими страхами, неуверенностью, недоверием и отчужденностью. Стать счастливым Рак может, только если обретет свою вторую половинку и будет воспитывать с ней совместных детей.
И вся эта идиллия возможна только при условии стен родного дома. Поэтому главная задача кармы состоит в том, чтобы найти гармонию и счастье во взаимных отношениях.
По своей натуре Раки вспыльчивые и эмоциональные личности. Они часто впадают в депрессию, подвержены меланхолии и отгораживаются от всего внешнего мира. Вгоняя себя в негатив подобными действиями, представители этого знака Зодиака сами для себя становятся врагами.
Они твердо уверены в том, что полное отстранение от внешнего мира и бегство от общества сможет защитить их от реальности. Но тем самым делают себе только хуже, полностью погружаясь в карму вместе с негативом.
И чем больше Рак будет отгораживаться от других, тем сложнее ему будет искать себе любимых и друзей в новом мире. Даже в отношениях с родными возникнут серьезные проблемы.
Виесы
Истинное предназначение Весов - для своего же блага принять сторону добра. Если в прошлой жизни человек мог себе позволить сделку со своей совестью, то в нынешней ему предстоит тщательно анализировать любую ситуацию.
Для Весов важно договориться со своим разумом, чтобы быть на стороне справедливости и правды. И любое предательство потянет за собой кармический долг,
который будет очень сложно отработать.
Боясь остаться одинокими, представители этого знака зодиакального круга начинают на публике разыгрывать сцены собственного благополучия, забывая при этом, кто они есть на самом деле.
Их предназначение в настоящей жизни говорит о том, что им нужно преодолеть все страхи и не опускаться до фантазий в целях выставить себя в другом свете.
Дева
В предыдущих воплощениях Девам была уготована роль быть целителями, поэтому они своими знаниями и умением возвращали людей к жизни.
Со всей ответственностью они относились к своему делу и искренне расстраивались, если не удавалось помочь человеку справиться с его проблемой.
Горечь утрат и собственная беспомощность перенеслись к ним и в настоящую жизнь. Из-за этого Девы приобрели такие качества, как недовольство и неспособность принять собственные поражения.
Кармическая задача для представителей этого знака Зодиака состоит в том, что им нужно принять жизнь такой, какая она есть. И понять, что они не могут быть всесильными, а все, что происходит в жизни, - постоянная закономерность.
Не стоит пытаться помогать всем и объять своей заботой весь мир. Иногда события должны идти своим чередом, без вмешательства посторонних.
Девам нужно это понять и не стараться воздействовать на привычный ход вещей.
Козерог
Козероги пережили не одно перевоплощение, поэтому с каждой новой инкарнацией ощущают себя умнее и мудрее других. Ими движет постоянное желание взвалить на себя больше обязанностей и задач. Этим они показывают окружающим, насколько большой силой и организованностью обладают.
Общество не воспринимает порывы Козерогов, поэтому часто отдаляется от них. А те, в свою очередь, не могут выполнить свою задачу - научиться уважать чужое мнение.
Отработать свою карму Козерог может, если начнет это делать.
Представителям этого знака нужно понять, что только в сплоченном коллективе они могут добиться нужных результатов, а самостоятельные действия не принесут нужных плодов. И что главное -
им не стоит убеждать себя в том, что они отъявленные реалисты. Просто надо избавиться от пессимистического настроя или перестать реагировать на пустяки.