Определились все полуфиналисты Лиги Европы. В четвёрке - два клуба из Лондона

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.
Наполи - Арсенал 0:1
Лондонский "Арсенал" во второй раз обыграл итальянский "Наполи" и вышел в полуфинал Лиги Европы. На этот раз "канониры" одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Александр Ляказетт, который на 36-й минуте мастерски исполнил штрафной удар.
Пост сдал! Пост принял! 🤝— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2019 г.
"Арсенал" второй сезон подряд вышел в полуфинал #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/NdQXBRIKWc
Айнтрахт - Бенфика 2:0
В первом матче, который проходил в Лиссабоне победу праздновала "Бенфика" - 4:2. Для выхода в полуфинал немецкой команде необходимо было побеждать со счётом 2:0. Задача была выполнена.
Счёт в матче на 36-й минуте открыл Филип Костич, а на 67-й Себастьян Роде удвоил преимущество своей команды.
IHR PACKT DAS! #SGEuropa #12gegen11 #SGEBenfica 2:0 pic.twitter.com/lLAOYULsGl— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 18 апреля 2019 г.
Валенсия - Вильярреал 2:0
"Валенсия" во второй раз подряд обыграла соперника и вышла в полуфинал. Напомним, что в первом матче "летучие мыши" победили со счётом 3:1.
Авторами голов в составе хозяев стали Антонио Латорре (13-я минута) и Даниэль Парехо, который увеличил преимущество "Валенсии" в начале второго тайма. Отметим, что российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.
📝 CRÓNICA #VCFVillarreal— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 18 апреля 2019 г.
El @valenciacf cumple con nota alta el trámite bajo la lluvia y se mete en semifinales de la @EuropaLeague (2-0) 👏🏻
➡️ https://t.co/E5lwxWBeYE#AmuntValencia pic.twitter.com/B8J5BS4vrD
Челси - Славия 4:3
Самый результативный матч вечера состоялся на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", где "Челси" обыграл чешскую "Славию" со счётом 4:3. Напомним, что в первом матче "синие" одержали минимальную выездную победу (1:0).
Уже к 18-й минуте "Челси" вёл со счётом 3:0. Голами отметились Педро, Оливье Жиру и Симон Дели, который забил в собственные ворота. На 26-й минуте Томаш Соучек сократил разницу в счёте, однако практически сразу Педро во второй раз огорчил голкипера пражского клуба гостей.
После перерыва дубль оформил полузащитник "Славии" Петр Шевчик, но это не спасло чешскую команду от поражения и вылета из Лиги Европы.
За всю историю #ЛигаЕвропы только 3⃣ игрока забивали 10+ голов за сезон:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2019 г.
⭐️ Жиру
⭐️ Фалькао
⭐️ Адурис pic.twitter.com/L0LKHhpRew
Полуфинальные матчи будут сыграны 2 и 9 мая. За право выйти в финал поспорят "Челси" и "Айнтрахт", а также "Арсенал" и "Валенсия".