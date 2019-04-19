Определились все полуфиналисты Лиги Европы. В четвёрке - два клуба из Лондона

Наполи - Арсенал 0:1

Лондонский "Арсенал" во второй раз обыграл итальянский "Наполи" и вышел в полуфинал Лиги Европы. На этот раз "канониры" одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Александр Ляказетт, который на 36-й минуте мастерски исполнил штрафной удар.

Пост сдал! Пост принял! 🤝



"Арсенал" второй сезон подряд вышел в полуфинал #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/NdQXBRIKWc — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2019 г.

Айнтрахт - Бенфика 2:0

В первом матче, который проходил в Лиссабоне победу праздновала "Бенфика" - 4:2. Для выхода в полуфинал немецкой команде необходимо было побеждать со счётом 2:0. Задача была выполнена.

Счёт в матче на 36-й минуте открыл Филип Костич, а на 67-й Себастьян Роде удвоил преимущество своей команды.

Валенсия - Вильярреал 2:0

"Валенсия" во второй раз подряд обыграла соперника и вышла в полуфинал. Напомним, что в первом матче "летучие мыши" победили со счётом 3:1.

Авторами голов в составе хозяев стали Антонио Латорре (13-я минута) и Даниэль Парехо, который увеличил преимущество "Валенсии" в начале второго тайма. Отметим, что российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

Челси - Славия 4:3

Самый результативный матч вечера состоялся на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", где "Челси" обыграл чешскую "Славию" со счётом 4:3. Напомним, что в первом матче "синие" одержали минимальную выездную победу (1:0).

Уже к 18-й минуте "Челси" вёл со счётом 3:0. Голами отметились Педро, Оливье Жиру и Симон Дели, который забил в собственные ворота. На 26-й минуте Томаш Соучек сократил разницу в счёте, однако практически сразу Педро во второй раз огорчил голкипера пражского клуба гостей.

После перерыва дубль оформил полузащитник "Славии" Петр Шевчик, но это не спасло чешскую команду от поражения и вылета из Лиги Европы.

За всю историю #ЛигаЕвропы только 3⃣ игрока забивали 10+ голов за сезон:



⭐️ Жиру

⭐️ Фалькао

⭐️ Адурис pic.twitter.com/L0LKHhpRew — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2019 г.