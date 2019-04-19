"Было страшно". Очевидцы рассказали о пережитой эвакуации из дома на улице Дзирциема

Приоритетом пожарных было доставить всех в безопасное место, однако многие уже отправились отдыхать и были совсем растеряны, рассказали в передаче Degpunktā.

"Я спала, меня разбудили пожарные, стучали в дверь. Когда я выбежала, все уже было в дыму. Мы все шли на выход во двор", - рассказала жительница с 6-го этажа.

Жительница с 5-го этажа подтвердила, что путь эвакуации был очень волнительным, ведь в момент опасности важна каждая минута.

"Было страшно. Спрашивали пожарных, можем ли вообще выходить, они сказали, что да - можем успеть", - рассказала другая жительница этого дома.

Вспоминая случившееся, жители советуют другим все же доверять сигналам тревоги. Часто считают, что сирены вводят в заблуждение и ничего не будет, если на них не реагировать, но это может быть и не так.

Жители здания также поделились, что, скорее всего, версия причин пожара связана с невнимательностью местных курильщиков. Куря на балконе или в квартире, окурок выбрасывают незатушенным и он беспрепятственно может попасть в жилье соседа.

Более 50 жителей дома стояли во дворе и смотрели на старания пожарных. Если не считать пережитый эмоциональный стресс и тонкую одежду, в которой пришлось померзнуть на улице, местные говорят, что беду пережили сравнительно удачно, так как в пожаре никто не пострадал.