"Как бабка в пижаме": Неудачный образ Ольги Бузовой шокировал подписчиков

Популярная певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей Instagram-странице фотографию, которая была неоднозначно принята подписчиками. Большинство поддержали звезду за смелый образ, но попросили ее больше так не одеваться.
На снимке певица примерила наряд неонового цвета - лиф и обтягивающие шортики. Кроме этого сверху она надела прозрачный халат с перьями на рукавах.
"Тебе понравилось?", - написала Бузова под фото.
Преданные поклонницы певицы поддержали ее и написали, что такой образ им понравился. Некоторые попросили Ольгу в будущем воздержаться от подобных экспериментов. Часть фолловеров были шокированы и не удержались от резких комментариев.
"Груди у тебя вообще нет, если честно не обижайся! Образ ужасный! Как бабка в пижаме!", "Неудачный образ", "Подруга Панина", "Попугай Кеша", - написали некоторые подписчики.