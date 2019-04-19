Пт, 19.04.2019
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  • "Как бабка в пижаме": Неудачный образ Ольги Бузовой шокировал подписчиков

"Как бабка в пижаме": Неудачный образ Ольги Бузовой шокировал подписчиков

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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Популярная певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей Instagram-странице фотографию, которая была неоднозначно принята подписчиками. Большинство поддержали звезду за смелый образ, но попросили ее больше так не одеваться. 

На снимке певица примерила наряд неонового цвета - лиф и обтягивающие шортики. Кроме этого сверху она надела прозрачный халат с перьями на рукавах. 

"Тебе понравилось?", - написала Бузова под фото. 

Преданные поклонницы певицы поддержали ее и написали, что такой образ им понравился. Некоторые попросили Ольгу в будущем воздержаться от подобных экспериментов. Часть фолловеров были шокированы и не удержались от резких комментариев. 

"Груди у тебя вообще нет, если честно не обижайся! Образ ужасный! Как бабка в пижаме!", "Неудачный образ", "Подруга Панина", "Попугай Кеша", - написали некоторые подписчики. 

Ранее Бузова обдумала возможность переспать с бывшим мужем

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