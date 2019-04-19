"Даугавпилс" неожиданно победил в Лиепае. "Спартак" и "Метта" тоже набрали очки
Сегодня, 19 апреля, состоялись три матча в рамках чемпионата Латвии по футболу.
Спартак - Валмиера 2:0
Начало матча осталось за юрмальчанами, но на 19-й минуте удар футболиста "Валмиеры" Марциса Эрглиса лишь немного разминулся с воротами.
Тем не менее юрмальчанам удалось первыми открыть счёт в матче. На 25-й минуте Тин Вукманич совершил великолепный рейд между защитниками гостей и забил красивый гол.
В оставшееся время первого тайма "Спартак" продолжал владеть преимуществом, но в компенсированное время умудрился пропустить. Юрмальчанам повезло, что в игрок "Валмиеры" в этот момент находился в оффсайде и гол не был засчитан.
На 63-й минуте лидер "Спартака" не смог сдержать эмоций, бросил в соперника мяч и был удалён с поля. На этом удаления в матче не закончились - на 78-й минуте вторую жёлтую получил Кришс Карклиньш и составы выровнялись. Точку в матче поставил всё тот же Вукманич, который оформил дубль в компенсированное время.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @fkspartaks - @vgvia_futbols (2:0) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 19, 2019
1-0 Vukmanić 25' (SPA)
2-0 Vukmanić 90+4' (SPA)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #SPAvsVAL pic.twitter.com/DUewTHdaoH
Лиепая - Даугавпилс 2:3
Счёт на 35-й минуте матча открыл аргентинец Лукас Дельгадо, выступающий за "Лиепаю". При минимальном преимуществе хозяев команды отправились на перерыв.
Второй тайм даугавпилчане начали более собрано и это принесло свои плоды - на 58-й минуте в ворота "Лиепаи" был назначен пенальти, который чётко реализовал 33-летний Вугар Аскеров.
Радость "Даугавпилса" продлилась около шести минут, а затем Додо снова вывел хозяев вперёд.
Обе команды демонстрировали открытый и зрелищный футбол, а на 73-й минуте Даниэль Балодис вернул интригу матчу, сравняв после подачи углового. Матч по-тихоньку шёл к своему завершению и казалось, что команды разойдутся с миром, но у Аскерова были другие мысли на этот счёт. На 92-й минуте опытный футболист принёс победу гостям.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @LiepajaFK - @BFC_Daugavpils (2:3) visus vārtu guvumus.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 19, 2019
1-0 Delgado 35' (LIE)
1-1 Askerov (11m) 58' (DAU)
2-1 Hilario 64' (LIE)
2-2 Balodis 73' (DAU)
2-3 Askerov 90+3' (DAU)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #LIEvsDAU pic.twitter.com/7kpfZyhvna
Елгава - Метта 1:2
В самом начале встречи игрок "Метты" Никита Ковалёнок имел неплохую возможность открыть счёт, но его удар пришёлся немного мимо ворот. Рижане этот матч провели увереннее и на 36-й минуте Кготсо Масангнане оказался первым на добивании, после ошибки вратаря "Елгавы" Германа Малиньша - 1:0.
Во втором тайме Никита Иванов, который ранее выступал за "Метту", поразил ворота своей бывшей команды и сравнял счёт. Радость хозяев не была долгой, так как всего две минуты спустя Масангане вывел рижан вперёд, оформив дубль. Как оказалось - это был последний гол сегодняшнего игрового дня.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas mača @fkjelgava - @FSMETTA (1:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 19, 2019
0-1 Masangane 36' (MET)
1-1 Ivanovs 53' (JEL)
1-2 Masangane 55' (MET)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #JELvsMET pic.twitter.com/Q9dIKMWFV7