"Даугавпилс" неожиданно победил в Лиепае. "Спартак" и "Метта" тоже набрали очки

Спартак - Валмиера 2:0

Начало матча осталось за юрмальчанами, но на 19-й минуте удар футболиста "Валмиеры" Марциса Эрглиса лишь немного разминулся с воротами.

Тем не менее юрмальчанам удалось первыми открыть счёт в матче. На 25-й минуте Тин Вукманич совершил великолепный рейд между защитниками гостей и забил красивый гол.

В оставшееся время первого тайма "Спартак" продолжал владеть преимуществом, но в компенсированное время умудрился пропустить. Юрмальчанам повезло, что в игрок "Валмиеры" в этот момент находился в оффсайде и гол не был засчитан.

На 63-й минуте лидер "Спартака" не смог сдержать эмоций, бросил в соперника мяч и был удалён с поля. На этом удаления в матче не закончились - на 78-й минуте вторую жёлтую получил Кришс Карклиньш и составы выровнялись. Точку в матче поставил всё тот же Вукманич, который оформил дубль в компенсированное время.

Лиепая - Даугавпилс 2:3

Счёт на 35-й минуте матча открыл аргентинец Лукас Дельгадо, выступающий за "Лиепаю". При минимальном преимуществе хозяев команды отправились на перерыв.

Второй тайм даугавпилчане начали более собрано и это принесло свои плоды - на 58-й минуте в ворота "Лиепаи" был назначен пенальти, который чётко реализовал 33-летний Вугар Аскеров.

Радость "Даугавпилса" продлилась около шести минут, а затем Додо снова вывел хозяев вперёд.

Обе команды демонстрировали открытый и зрелищный футбол, а на 73-й минуте Даниэль Балодис вернул интригу матчу, сравняв после подачи углового. Матч по-тихоньку шёл к своему завершению и казалось, что команды разойдутся с миром, но у Аскерова были другие мысли на этот счёт. На 92-й минуте опытный футболист принёс победу гостям.

Елгава - Метта 1:2

В самом начале встречи игрок "Метты" Никита Ковалёнок имел неплохую возможность открыть счёт, но его удар пришёлся немного мимо ворот. Рижане этот матч провели увереннее и на 36-й минуте Кготсо Масангнане оказался первым на добивании, после ошибки вратаря "Елгавы" Германа Малиньша - 1:0.