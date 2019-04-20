ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

"Авангард" вышел вперёд в первом периоде благодаря голу Сергея Шумакова. Пять минут спустя преимущество команды Боба Хартли укрепил Коди Франсон.

Во втором периоде "армейцам" удалось отыграть один гол благодаря точному броску Кирилла Капризова, а за три минуты до конца основного времени Константин Окулов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время победу ЦСКА принёс точный бросок Максима Мамина.

Таким образом, "армейцы" выиграли серию со счётом 4:0 и впервые в своей истории завоевали Кубок Гагарина. Интересно ещё и то, что впервые в истории Континетальной хоккейной лиги финальная серия завершилась в четырёх матчах.

Ранее ЦСКА дважды играл в финале Кубка Гагарина, но оба раза проигрывал. В 2016 году москвичи уступили магнитогорскому "Металлургу", а спустя два года проиграли "Ак Барсу".

Видео: Лучшие моменты матча