Пт, 19.04.2019
Примерно в 10 лет мне папа подарил боксёрские перчатки, но в это время я играл в баскетбол, и у меня даже не было мыслей, чтобы стать боксёром. Каспар Камбала

В Царникаве произошла трагическая авария

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Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В четверг, 18 апреля, в Царникаве машина въехала в дерево, водитель погиб, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Мужчина, управляя автомобилем марки Volkswagen, въехал в дерево. В ДТП пострадал пассажир автомобиля, а водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Всего за прошедшие сутки в Латвии в ДТП пострадали 20 человек. Половина из них зарегистрированы в рижском регионе, пятеро пострадавших - в Курземе.

Среди пострадавших три пешехода и один велосипедист.

Всего в четверг зарегистрировано 105 ДТП. 

Напомним, дорожная полиция с сегодняшнего дня до 22 апреля будет проводить на дорогах массовые рейды, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите.

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