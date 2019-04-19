В Царникаве произошла трагическая авария

В четверг, 18 апреля, в Царникаве машина въехала в дерево, водитель погиб, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Мужчина, управляя автомобилем марки Volkswagen, въехал в дерево. В ДТП пострадал пассажир автомобиля, а водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Всего за прошедшие сутки в Латвии в ДТП пострадали 20 человек. Половина из них зарегистрированы в рижском регионе, пятеро пострадавших - в Курземе.
Среди пострадавших три пешехода и один велосипедист.
Всего в четверг зарегистрировано 105 ДТП.
Напомним, дорожная полиция с сегодняшнего дня до 22 апреля будет проводить на дорогах массовые рейды, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите.