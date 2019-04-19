В Царникаве произошла трагическая авария

Мужчина, управляя автомобилем марки Volkswagen, въехал в дерево. В ДТП пострадал пассажир автомобиля, а водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки в Латвии в ДТП пострадали 20 человек. Половина из них зарегистрированы в рижском регионе, пятеро пострадавших - в Курземе.

Среди пострадавших три пешехода и один велосипедист.

Всего в четверг зарегистрировано 105 ДТП.