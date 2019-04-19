Пт, 19.04.2019
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Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней
Рекорд!

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Жительница немецкого города Кельн родила двух близнецов с разницей в 97 дней, сообщает издание Thе Times.

Женщина по имени Оксана вынашивала двойню и находилась на шестом месяце беременности (26-я неделя). 17 ноября 2018 года у нее отошли воды, и пришлось провести экстренное кесарево сечение.

Вес новорожденной составил всего 900 граммов, девочку назвали Лианой. Второго младенца медики решили не извлекать из утробы, чтобы тот родился в положенный срок.

"Условия были довольно хорошие благодаря второй плаценте, - отметил главврач родильного отделения Уве Шелленбергер. - Мы дали ребенку возможность полностью сформироваться".

22 февраля этого года на свет появилась вторая девочка. Ее вес достигал 3700 г, и ей дали имя Леони.

Первые несколько недель после родов Оксана провела в стационаре под наблюдением медиков, после чего ее выписали.

По данным клиники, близнецы стали мировыми рекордсменами.

"Согласно нашим исследованиям, до этого в 2012 году в Ирландии родились близнецы с разницей в 87 дней", - пояснил главврач.

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