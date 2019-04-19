После визита в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия

"Обычно мы это координируем и действуем объединено, это более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских и балтийских стран", - сказал Линкявичюс.

Он отметил, что Таллинн до визита Кальюлайд в Москву не предоставлял информации о вопросах, которые планируется обсуждать.

Министр выразил надежду на то, что Эстония предоставит больше информации после встречи.

Линкявичюс подчеркнул, что не хочет оценивать визиты должностных лиц других стран, но добавил, что "России актуально продемонстрировать, что нет изоляции, возможно, создать впечатление обычного сотрудничества, которому способствуют такие визиты".

"Диалог не должен становиться своеобразной дымовой завесой для отсутствия изменений, а лишь создания впечатления обычного сотрудничества", - сказал глава литовской дипломатии.

"Все имеет смысл в том случае, если есть какие-то ощутимые результаты, которых мы очень ждем и надеемся на них", - добавил он.

По словам министра, обычно после встреч с представителями западных стран не меняются "не только действия, но и риторика" России.

Президент Эстонии после встречи с российским президентом заявила, что они обсуждали "сложные темы, одновременно демонстрируя взаимное уважение даже в самые сложные моменты".

Кальюлайд, открывшая новое посольство Эстонии в Москве, выразила надежду на то, что "это вдохнет новую жизнь в отношения Эстонии и России", а ее визит "является знаком того, что Эстония готова общаться с соседом".

Она также заявила, что пришло время возобновить программу сотрудничества ЕС и России.

Между тем, Путин в четверг заявил, что отсутствие официальных отношений между соседями является ненормальным положением.

Крупные страны Запада поддерживают отношения с Россией на уровне президентов или премьеров, а настроенные в отношении Москвы более критично - на министерском уровне.

Литва - единственная страна ЕС, у которой нет таких связей. Литовские должностные лица заявляют, что возврат к обычным отношениям будет поощрять агрессивную политику Москвы.

"Одна из целей России - создать так называемое новое нормальное состояние, что все, что произошло, является фактом, и давайте шагать дальше, сотрудничать", - сказал Линкявичюс.