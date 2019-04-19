Пт, 19.04.2019
Пусть они выйдут на ринг и тогда посмотрим, какая подстава и какое шоу! Каспар Камбала

Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского "Трактора"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Петерис Скудра

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​45-летний латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером челябинского хоккейного клуба "Трактор". Соглашение рассчитано на один год, сообщается на домашней странице клуба.

"Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для "Трактора" кандидатура в условиях построения совершенно новой команды.

Это специалист топ-уровня, имеющий серьёзный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью.

Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный", - рассказал директор клуба Борис Видгоф.

Отметим, Петерис Скудра родился в Риге 24 апреля 1973 года.

В его послужном списке в качестве игрока есть выступления за клубы НХЛ "Питтсбург Пингвинс", "Бостон Брюинс", "Баффало Сэйбрс". В России он защищал ворота таких команд, как "Ак Барс" и ЦСКА. Также играл в составе сборной Латвии.

В свою очередь тренерская карьера Скудры началась в 2011 году работой в череповецкой "Северстали", позже -  в новосибирской "Сибири".

В качестве главного тренера с 2013 года в течение 5 сезонов Скудра руководил нижегородским "Торпедо", неизменно добиваясь попадания в плей-офф.

Тем временем, "Трактор" в этом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции, а на первом этапе Кубка Гагарина со счётом 0-4 уступил екатеринбургскому "Автомобилисту". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ