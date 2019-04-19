Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского "Трактора"

"Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для "Трактора" кандидатура в условиях построения совершенно новой команды.

Это специалист топ-уровня, имеющий серьёзный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью.

Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный", - рассказал директор клуба Борис Видгоф.

Отметим, Петерис Скудра родился в Риге 24 апреля 1973 года.

В его послужном списке в качестве игрока есть выступления за клубы НХЛ "Питтсбург Пингвинс", "Бостон Брюинс", "Баффало Сэйбрс". В России он защищал ворота таких команд, как "Ак Барс" и ЦСКА. Также играл в составе сборной Латвии.

В свою очередь тренерская карьера Скудры началась в 2011 году работой в череповецкой "Северстали", позже - в новосибирской "Сибири".

В качестве главного тренера с 2013 года в течение 5 сезонов Скудра руководил нижегородским "Торпедо", неизменно добиваясь попадания в плей-офф.