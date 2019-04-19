Пт, 19.04.2019
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Продолжительность встречи Кальюлайд и Путина удивила эксперта

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ФОТО: AP/Scanpix

Старший научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Эстонии, эксперт по российской политике Кадри Лийк удивлена тем, что встреча президента России Владимира Путина с главой эстонского государства Керсти Кальюлайд продлилась 2,5 часа.

По словам Лийк, длительность встречи Путина с Кальюлайд оказалась неожиданной, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

"Сначала планировалось, что встреча будет короче, но в итоге она продлилась в общей сложности два с половиной часа. Это довольно много", - сказала Кадри Лийк в эфире программы "Первая студия" на телеканале ETV.

По словам Лийк, встреча в Кремле может облегчить обсуждение некоторых двусторонних вопросов в будущем.

"Это могли бы быть не очень политизированые вопросы и которые были бы полезны для обсуждения. Например, мне понравилось то, что президенты говорили об энергетических проблемах", - добавила эксперт.

По ее мнению, встреча Владимир Путина и Керсти Кальюлайд была дружеской, так как это были не переговоры, где стороны должны отчаянно отстаивать свои позиции, чтобы чего-то добиться.

Кадри Лийк считает, что Путин в любом случае выигрывает от встречи с Кальюлайд, поскольку она показывает, что Россия не находится в изоляции.

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