Продолжительность встречи Кальюлайд и Путина удивила эксперта

По словам Лийк, длительность встречи Путина с Кальюлайд оказалась неожиданной, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

"Сначала планировалось, что встреча будет короче, но в итоге она продлилась в общей сложности два с половиной часа. Это довольно много", - сказала Кадри Лийк в эфире программы "Первая студия" на телеканале ETV.

По словам Лийк, встреча в Кремле может облегчить обсуждение некоторых двусторонних вопросов в будущем.

"Это могли бы быть не очень политизированые вопросы и которые были бы полезны для обсуждения. Например, мне понравилось то, что президенты говорили об энергетических проблемах", - добавила эксперт.

По ее мнению, встреча Владимир Путина и Керсти Кальюлайд была дружеской, так как это были не переговоры, где стороны должны отчаянно отстаивать свои позиции, чтобы чего-то добиться.