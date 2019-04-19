Пт, 19.04.2019
Рижане надеются, что Деглавский мост не рухнет, Ушаков и Америкс надеются, что не рухнет до 25-го мая. Жемчужины из соцсетей

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Александр Кокорин

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Scanpix

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал полное видео конфликта в кафе между футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и их друзьями с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. Присаживайтесь поудобнее!

Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. 

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест футболистов до 25 сентября 2019 года. По мнению обвинения, спортсмены опасны для общества, свидетелей и расследования дела. Футболисты находятся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ