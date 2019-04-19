В Олайнском крае вспыхнул пожар повышенной опасности
В пятницу, 19 апреля, после обеда в Олайнской волости одноименного края возник пожар повышенной опасности. На большой площади горит лес, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
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Сообщается, что вызов VUGD получила в 14.21. По предварительной информации в Олайнской волости загорелась прошлогодняя трава.
Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горит лес. Из-за большого ветра пламя стремительно распространяется.
Галерея: Пожар в Олайнской волости
На данный момент ведутся работы по тушению. В них участвуют 20 пожарных, а также привлечены шесть специализированных пожарных машин.
Видео: Пожар в Олайнской волости
VUGD также проинформировала, что по состоянию на 17.00 пятницы, 19 апреля, по всей Латвии пожарные тушат около 30 пожаров.
В 16.45 пожарные поспешили уже на 86-й пожар, 73 из которых связаны с прошлогодней травой.
Служба отмечает, что тушение пожаров прошлогодней травы требует от пожарных огромных физических усилий и выносливости, так как это очень длительный процесс.
Также подчеркивается, что такие пожары особенно опасны тем, что ветер может резко сменить направление и причинить вред самим пожарным.