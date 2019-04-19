В Олайнском крае вспыхнул пожар повышенной опасности

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Сообщается, что вызов VUGD получила в 14.21. По предварительной информации в Олайнской волости загорелась прошлогодняя трава.

Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горит лес. Из-за большого ветра пламя стремительно распространяется.

Галерея: Пожар в Олайнской волости

На данный момент ведутся работы по тушению. В них участвуют 20 пожарных, а также привлечены шесть специализированных пожарных машин.

Видео: Пожар в Олайнской волости

VUGD также проинформировала, что по состоянию на 17.00 пятницы, 19 апреля, по всей Латвии пожарные тушат около 30 пожаров.

В 16.45 пожарные поспешили уже на 86-й пожар, 73 из которых связаны с прошлогодней травой.

Служба отмечает, что тушение пожаров прошлогодней травы требует от пожарных огромных физических усилий и выносливости, так как это очень длительный процесс.