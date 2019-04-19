В Сети раскрыли самые странные занятия в одиночестве

Большинство решивших рассказать о своих тайных занятиях признались, что разговаривают сами с собой. При этом некоторые выбирают в качестве собеседников животных.

"Говорю все то, что хотел сказать людям в течение дня, но из-за скромности так и не смог. Обычно ору на свою кошку: "Ты такая тупая! Да как ты вообще живешь на этом свете?"

- написал один из фолловеров. Другой рассказал, что обычно говорит со своей собакой голосом актера Сэмюэля Джексона.

Многие отметили, что танцуют, как только остаются одни. "Я начинаю плясать, как страшный Смеагол (он же Голлум - вымышленное существо, один из ключевых персонажей "Властелина Колец". - Прим. ред.)", - признался кто-то.

Юзер Slav_Vapor, как выяснилось, ходит по дому голышом и представляет, что играет на гитаре, а MrSwingless любит бегать вверх-вниз по ступенькам подобно ниндзя и при этом кричать.

Несколько человек упомянули, что когда никого нет рядом, они начинают трогать себя за грудь. "Я держу себя за одну грудь рукой. Не знаю, почему - делаю это подсознательно", - призналась в комментариях Nyctobstract. "Если холодно, я держусь за свою грудь и так согреваю руки", - поделилась другая пользовательница Reddit.

По словам юзера Amshae,

оставаясь дома в одиночестве, он начинает готовиться к нападению преступников: "Я тренирую свой крик, как будто увидел что-то пугающее в доме. Иногда кричу со всей силы".