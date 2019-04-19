Латвийские теннисистки проиграли оба матча в первый день Кубка Федерации

19 и 20 апреля в Арене Рига проходит Кубок Федерации, в рамках которого женская сборная Латвии по теннису встречается с командой Германии.
В первом матче на корте встретились вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко, занимающая 29 место в рейтинге WTA, и представляющая Германию Андреа Петкович (71 WTA).
К сожалению, латвийская теннисистка не смогла справиться с соперницей и уступила со счётом 5:7, 4:6.
Матч между соперницами продолжался 1 час 35 минут. За это время Остапенко сделала один эйс, шесть брейков и восемь раз ошиблась при подаче. Петкович трижды подала навылет, реализовала восемь брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок.
До сегодняшнего дня соперница встречались между собой дважды. Оба раза сильнее была Алёна Остапенко. Таким образом, счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу нашей теннисистки.
Галерея: Алёна Остапенко и Андреа Петкович
Сборная Германии повела в счёте - 1:0. Следующими на корт вышли Юлия Гёргес и Диана Марцинкевич.
Ранее Диана Марцинкевич, которая занимает 267 в рейтинге WTA, никогда не встречалась с Гёргес (17 WTA).
К сожалению, и в этом противостоянии сильнее оказалась представительница Германии - 4:6, 6:4, 1:6.
Галерея: Диана Марцинкевич - Юлия Гёргес
Таким образом в двух встречах, которые состоялись в пятницу, сборная Латвии потерпела два поражения. Напомним, что победит так команда, которая первой наберёт три победы.
Противостояние Латвии и Германии продолжится в субботу, 20 апреля. Между сборными предусмотрено ещё два матча в одиночном и один парном разрядах.
В субботу ожидаются следующие матчи:
- Алёна Остапенко - Юлия Гёргес
- Диана Марцинкевич - Андреа Петкович
- Алёна Остапенко/Даниэла Висмане - Монна Бартель/Анна-Лена Грёнефельд