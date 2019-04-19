Остапенко потерпела поражение в первом матче Кубка Федерации

В первом матче на корте встретились вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко, занимающая 29 место в рейтинге WTA, и представляющая Германию Андреа Петкович (71 WTA).

К сожалению, латвийская теннисистка не смогла справиться с соперницей и уступила со счётом 5:7, 4:6.

Матч между соперницами продолжался 1 час 35 минут. За это время Остапенко сделала один эйс, шесть брейков и восемь раз ошиблась при подаче. Петкович трижды подала навылет, реализовала восемь брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок.

До сегодняшнего дня соперница встречались между собой дважды. Оба раза сильнее была Алёна Остапенко. Таким образом, счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу нашей теннисистки.

Галерея: Алёна Остапенко и Андреа Петкович

Сборная Германии повела в счёте - 1:0. Следующими на корт выйдут Юлия Гёргес и Диана Марцинкевич.