На этих выходных в Риге выступит Светлана Лобода

Светлана с детства тянулась к музыке и, едва научившись петь, делала это все свободное время. Бабушка Светланы, которая в молодости была солисткой Киевского оперного театра, была уверена, что внучка тоже свяжет будущее с музыкой.

В мае 2014-ого года Светлана Лобода стала одной из солисток группы "ВИА Гра". Несмотря на то, что на концертах группы всегда были аншлаги, а число поклонников только росло, через некоторое время Лобода решила уйти из коллектива, аргументировав это тем, что хочет больше импровизировать – и сольная карьера идеально для этого подходит.

Сольная карьера артистки сразу пошла в гору — возник бренд LOBODA и произошло знакомство с режиссером Нателлой Крапивиной.

Нателла стала продюсером Светланы – вместе они создали такие популярные песни и клипы, как "Твои глаза", "Пора домой", "Случайная", "Парень" и саундтрек к фильму "Гоголь. Вий".

За прошлый год Лобода стала обладательницей бесчисленного количества наград. Сама артистка – "Певица года" по мнению телеканалов "МУЗ-ТВ" и RU.TV, и премии Fashion people awards, а её сингл "Твои глаза" – лучшая песня и лучшее видео по версии радиостанций "Русское Радио", "Новое радио" и телеканалов RU.TV, МУЗ-ТВ и Musicbox. Одной из последних работ певицы стал клип на песню Instadrama, который за месяц собрал порядка 7 миллионов просмотров.

19 апреля 2019 года свет увил тизер нового клипа певицы "Пуля-Дура".

В рамках своего двухчасового концертного шоу Лобода делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. Вместе с певицей будет работать ее команда из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.