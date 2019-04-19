Кому полезный кефир следует употреблять с большой осторожностью

По словам специалиста, кефир за счет входящих в его состав микроэлементов и витаминов помогает восстанавливать природный баланс человека. Как источник ценного для организма кальция он даже превосходит молоко. И все же некоторым людям стоит с осторожностью относиться к употреблению этого продукта, считает Лидия Ионова. В частности,