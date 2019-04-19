Пт, 19.04.2019
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Кому полезный кефир следует употреблять с большой осторожностью
Диетолог предостерегает!

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Кефир, как известно, очень полезный продукт, однако некоторым людям употреблять его нужно с осторожностью, отмечает российский врач-диетолог Лидия Ионова.

По словам специалиста, кефир за счет входящих в его состав микроэлементов и витаминов помогает восстанавливать природный баланс человека. Как источник ценного для организма кальция он даже превосходит молоко. И все же некоторым людям стоит с осторожностью относиться к употреблению этого продукта, считает Лидия Ионова. В частности,

кефир, как и все продукты на основе грибковых культур, не рекомендуется тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кандидозом.

Кроме того, кефир может провоцировать неприятные симптомы у людей, не переносящих лактозу.

Диетолог также предупреждает, что страстные любители кефира рискуют заполучить избыток насыщенных жиров, к которым относится и молочный жир, содержащийся в этом напитке. Большое количество насыщенного жира в питании угрожает здоровью сосудистой системы.

"Два стакана кефира - это 6 граммов жиров. А в день человеку требуется около 15. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей жирностью",

- посоветовала диетолог.

По мнению врача, оптимально употреблять по стакану кефира через день.

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