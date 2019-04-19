Кому полезный кефир следует употреблять с большой осторожностью
Кефир, как известно, очень полезный продукт, однако некоторым людям употреблять его нужно с осторожностью, отмечает российский врач-диетолог Лидия Ионова.
По словам специалиста, кефир за счет входящих в его состав микроэлементов и витаминов помогает восстанавливать природный баланс человека. Как источник ценного для организма кальция он даже превосходит молоко. И все же некоторым людям стоит с осторожностью относиться к употреблению этого продукта, считает Лидия Ионова. В частности,
кефир, как и все продукты на основе грибковых культур, не рекомендуется тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кандидозом.
Кроме того, кефир может провоцировать неприятные симптомы у людей, не переносящих лактозу.
Диетолог также предупреждает, что страстные любители кефира рискуют заполучить избыток насыщенных жиров, к которым относится и молочный жир, содержащийся в этом напитке. Большое количество насыщенного жира в питании угрожает здоровью сосудистой системы.
"Два стакана кефира - это 6 граммов жиров. А в день человеку требуется около 15. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей жирностью",
- посоветовала диетолог.
По мнению врача, оптимально употреблять по стакану кефира через день.