Сб, 20.04.2019
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Супруга скандального музыканта Кивича сменила место жительства
Новая жизнь

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ФОТО: instagram/madara.kivica

Супруга Андриса Кивича и мама двух его дочерей Мадара, которая в настоящее время находится в процессе развода со скандальным музыкантом, переехала с детьми в новый дом, о чем свидетельствует ее сообщение в соцсетях.

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17 апреля в Instagram Stories, которые, как известно, пропадают через 24 часа, Мадара поделилась публикацией, в которой показала маленькую часть своего нового жилища - стол с цветами и фотографиями дочерей в рамках рядом. "Новое начало!" - написала она под снимком.

ФОТО: Instagram/madara.kivica

У подписчиков сразу возник вопрос: а будет ли с симпатичной блондинкой и ее дочерьми жить в этом доме режиссер Микс Озолиньш, недавние фото с которым дали повод предполагать, что на данный момент они с Мадарой близки.

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Напомним, отношения с Кивичем Мадара разорвала в ноябре этого года, когда у него начался роман с публичной дамой, художницей и журналистом Лиене Скулме.

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