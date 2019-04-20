Супруга скандального музыканта Кивича сменила место жительства

17 апреля в Instagram Stories, которые, как известно, пропадают через 24 часа, Мадара поделилась публикацией, в которой показала маленькую часть своего нового жилища - стол с цветами и фотографиями дочерей в рамках рядом. "Новое начало!" - написала она под снимком.

ФОТО: Instagram/madara.kivica

У подписчиков сразу возник вопрос: а будет ли с симпатичной блондинкой и ее дочерьми жить в этом доме режиссер Микс Озолиньш, недавние фото с которым дали повод предполагать, что на данный момент они с Мадарой близки.