Супруга скандального музыканта Кивича сменила место жительства
Супруга Андриса Кивича и мама двух его дочерей Мадара, которая в настоящее время находится в процессе развода со скандальным музыкантом, переехала с детьми в новый дом, о чем свидетельствует ее сообщение в соцсетях.
17 апреля в Instagram Stories, которые, как известно, пропадают через 24 часа, Мадара поделилась публикацией, в которой показала маленькую часть своего нового жилища - стол с цветами и фотографиями дочерей в рамках рядом. "Новое начало!" - написала она под снимком.
У подписчиков сразу возник вопрос: а будет ли с симпатичной блондинкой и ее дочерьми жить в этом доме режиссер Микс Озолиньш, недавние фото с которым дали повод предполагать, что на данный момент они с Мадарой близки.
Напомним, отношения с Кивичем Мадара разорвала в ноябре этого года, когда у него начался роман с публичной дамой, художницей и журналистом Лиене Скулме.