Сборная Латвии по хоккею начала подготовку к ЧМ с победы над Францией

Счёт в матче был на 36-й секунде открыл французский хоккеист Шарль Бертран. На последней минуте первого периода Антони Реш удвоил преимущество хозяев. За весь первый период сборная Латвии создала лишь один опасный момент у ворот соперника.

Второй отрезок игры наши хоккеисты провели гораздо увереннее и энергичнее. Именно это и позволило латвийской сборной сократить отставание в счёте. Точным броском отметился Оскар Батня, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды.

В заключительной 20-минутки сборная Латвии усердно пыталась отыграть и это принесло свои плоды. За 5 минут до конца основного времени Марис Бичевскис сделал передачу в сторону ворот соперника, но шайба отрикошетила от французского хоккеиста и залетела в ворота.

Противостояние команд продолжилось в овертайме. У французов была великолепная возможность вырвать победу, но хозяева не попали в пустые ворота. Вскоре после этого Реш не смог реализовать и штрафной удар - сборную Латвии от поражения спас Кристерс Гудлевскис.

Победителя встречи пришлось определять в послематчевой серии буллитов, где сильнее оказалась латвийская команда.