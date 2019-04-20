Сборная Латвии по хоккею начала подготовку к ЧМ с победы над Францией

Сборная Латвии по хоккею в преддверии чемпионата мира провела выездной товарищеский матч против команды Франции, обыграв соперника в серии буллитов со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0).
Счёт в матче был на 36-й секунде открыл французский хоккеист Шарль Бертран. На последней минуте первого периода Антони Реш удвоил преимущество хозяев. За весь первый период сборная Латвии создала лишь один опасный момент у ворот соперника.
Второй отрезок игры наши хоккеисты провели гораздо увереннее и энергичнее. Именно это и позволило латвийской сборной сократить отставание в счёте. Точным броском отметился Оскар Батня, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды.
В заключительной 20-минутки сборная Латвии усердно пыталась отыграть и это принесло свои плоды. За 5 минут до конца основного времени Марис Бичевскис сделал передачу в сторону ворот соперника, но шайба отрикошетила от французского хоккеиста и залетела в ворота.
Противостояние команд продолжилось в овертайме. У французов была великолепная возможность вырвать победу, но хозяева не попали в пустые ворота. Вскоре после этого Реш не смог реализовать и штрафной удар - сборную Латвии от поражения спас Кристерс Гудлевскис.
Победителя встречи пришлось определять в послематчевой серии буллитов, где сильнее оказалась латвийская команда.
В воскресенье, 21 апреля, сборные Франции и Латвии проведут второй проверочный матч. Затем, 24 и 25 апреля в "Арене Рига" сборная Латвии сыграет с командой России, а завершит подготовку к чемпионату мира 3 и 4 мая двумя выездными матчами против Швейцарии.