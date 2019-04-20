Порошенко vs Зеленский: в Украине наступил день тишины перед выборами

Накануне второго тура президентских выборов, в субботу, 20 апреля, в Украине объявлен день тишины – в этот день запрещена любая агитация.
Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов, сообщает korrespondent.ru.
В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
Как мы сообщали, в пятницу вечером, 19 апреля, в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины - Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. Согласно итоговым результатам, шоумен Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, действующий президент Петр Порошенко – 15,95%.
ФОТО: Первый тур выборов президента