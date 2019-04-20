Ученые заявили о нехватке в мире 23 млн женщин

Как отмечается, дисбаланс между мужским и женским населением наблюдается с 1970-х и во многом связан с селективными абортами, которые делают в азиатских странах, если узнают, что в семье должна родиться девочка. Подчеркивается, что соотношение женщин и мужчин нарушено в 12 странах.

«Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек», — сообщает газета Le Figaro .

Ранее мы сообщали, что в Китае впервые за 70 лет сократилось население.

Экономист Су Цзянь из Пекинского университета и специалист по рождаемости И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к такому выводу после изучения статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и других общедоступных данных.

Ученые подсчитали, что количество детей, родившихся в Китае, упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч.