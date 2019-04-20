Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам

Как сообщается, теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо текущих трех месяцев. Там, где это возможно, туристы будут заполнять и подписывать свои заявки в электронном виде. Также планируется освободить от визовых сборов лиц в возрасте от 6 до 18 лет.