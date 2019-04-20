Как отметят Пасху местные знаменитости

Журналист Давис Валдниекс: "Ярко выраженных пасхальных традиций у нас нет. Покрасим яйца луковой кожурой, может быть спрячем какое-то шоколадной яйца в саду, чтобы детям было, что искать. В принципе - это будут просто длинные выходные".

ФОТО: LETA

Музыкант Рейнис Страуме: "Пасха - это один из таких праздников, когда я отравляюсь к родным. Мы с женой стараемся отправиться в гости ко всем родственникам. Как и на Рождество, получается много поездок, но могу признаться, что я любитель биться яйцами! Интересно, но в моей семье было так, что победивший всегда получал яйцо проигравшего. У супруги в семье проигравшему требовалось съедать свое яйца. А как вы вашей семье?"

ФОТО: LETA

Дуэт Dvīnes: "Обычно на Пасху мы в Латвии и отмечаем праздник в кругу семьи. Особые традиции не соблюдаем, но, с тех пор как начали красить яйца, стараемся это делать иначе (не варить кожуру лука, или красить краской из магазина). Мы попробовали уже множество вариантов - акварелью, овощным соком, лаком для ногтей и золотом."

ФОТО: LETA

Певец Микс Галвановскис: "Этот праздник я стараюсь провести с семьей. Если Лиго и Новый год я проводу на концертах, то этот праздник я могу называть важнейшим семейным праздником, так как мы вместе. Еще всем удается собраться на Рождество, так как я родился именно в канун Рождества. Так заведено, что самому старшему, который проснется, требуется найти в саду все спрятанные яйца, которые были сварены и покрашены с утра. Когда-то мы с сестрой были самыми активными искателями, теперь вся радость перешла к младшему братику. После завтрака мы все начинаем красить яйца. Я наедаюсь уже с утра, а стол ломится от угощений. Потом приезжают другие члены семьи и ведут яйца. Начинаются настоящие "войны на яйцах. Обычно все собираются именно у нас дома. Поэтому этот праздник так приятен."

ФОТО: LETA

Музыкант Янис Букумс: "Я не христианин, но стараюсь что-то придумать в кругу семьи! Мы сходим куда-то, если есть какая-то ярмарка или мероприятие. Вместе обедаем. Красим яйца и устраиваем битвы! Это все!"

ФОТО: LETA

Шоумен и радиоведущий Валдис Мелдерис: "Ну не знаю, в этом году нет ничего такого, что можно было бы рассказать. Дети уже большие, у каждого свои планы. Главное правило - в пятницу утром совместный завтрак, чтобы каждый мог рассказать, что задумал. В понедельник на совместном ужине рассказываем, как все прошло. Вот и все!"

ФОТО: LETA

Поп-музыкант Лаурис Валтерс: "Пасха определенно связана с воскрешением Христа, победой Света над Тьмой, с весной! Празднуем с семьей, с боями на крашенных яйцах! Стараемся с детьми посетить какое-то мероприятие, что бы создать чувство единения!"

ФОТО: LETA

Александр Соколов: "Я родился в семье атеистов. Поэтому мы никогда не отмечали религиозные праздники. Честно, я даже не знаю, какого числа Пасха."

ФОТО: LETA

Певица Агнесе Стенгревич: "В нашей семье было так, что мы с самого детства знали, что яйца прячет не заяц. Мы верующая семья, больше делали акцент на это, но красили яйца и потом устраивали бои!".

LETA

Певица Лига Ридере: "Пасха у меня ассоциируется с детством, когда катаешься на качелях, ешь много яиц с солью, чтобы не врать и, конечно, покраска яиц. Которая превращается в настоящее действо, когда используешь все, что есть дома, чтобы создать шедевры. Я на каждую Пасху стараюсь воссоздать это чувство."