Видео: Выступление Медведевой сравнили с "корейским порно"

Медведева вышла на лёд в костюме, которые некоторые подписчики фигуристки сочли "слишком откровенным". Спортсменка выступила под песню Арианы Гранде 7 Rings и была одета в розовую мини-юбку из латекса и коротки топ. Во время выступления фигуристка сбросила с себя шубу.

Комментаторы в Сети были безжалостны: "Я хочу видеть в твоём лице чемпиона, а не порноактрису", "Розовая пошлость", "Сколько берёшь за час?". Кстати, Медведева показала, что умеет смеяться над собой и ответила: "Два веганских бургера".

Другому комментатору, который написал - "Корейское порно", Медведева ответила - "Контент, который мы заслужили".