Вс, 21.04.2019
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Видео: Выступление Медведевой сравнили с "корейским порно"

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Евгения Медведева

ФОТО: instagram.com/evgenia_fans_forever

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила в ледовом шоу Ice Fantasia 2019, которое состоялось в Южной Корее.

Медведева вышла на лёд в костюме, которые некоторые подписчики фигуристки сочли "слишком откровенным". Спортсменка выступила под песню Арианы Гранде 7 Rings и была одета в розовую мини-юбку из латекса и коротки топ. Во время выступления фигуристка сбросила с себя шубу.

Комментаторы в Сети были безжалостны: "Я хочу видеть в твоём лице чемпиона, а не порноактрису", "Розовая пошлость", "Сколько берёшь за час?". Кстати, Медведева показала, что умеет смеяться над собой и ответила: "Два веганских бургера".

Другому комментатору, который написал - "Корейское порно", Медведева ответила - "Контент, который мы заслужили".

В следующем сезоне Евгения будет исполнять короткую программу под песню группы Muse – Exogenesis: Symphony, Part 3, а произвольную под саундтрек фильма "Мемуары гейши".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somethin’ pink💗

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Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд.

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