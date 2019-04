Видео: Выступление Медведевой сравнили с "корейским порно"

🔥🔥🔥 • • • • • #евгениямедведева #evgeniamedvedeva #figureskating #фигурноекатание #teamorser #teamcricket #icefantasia2019 #아이스판타지아2019 #차준환 #EvgeniaMedvedeva

A post shared by Evgenia Medvedeva Fan Group ⛸ (@team.moonbear) on Apr 19, 2019 at 7:22am PDT