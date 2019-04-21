Видео: Выступление Медведевой сравнили с "корейским порно"

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила в ледовом шоу Ice Fantasia 2019, которое состоялось в Южной Корее.
Медведева вышла на лёд в костюме, которые некоторые подписчики фигуристки сочли "слишком откровенным". Спортсменка выступила под песню Арианы Гранде 7 Rings и была одета в розовую мини-юбку из латекса и коротки топ. Во время выступления фигуристка сбросила с себя шубу.
Комментаторы в Сети были безжалостны: "Я хочу видеть в твоём лице чемпиона, а не порноактрису", "Розовая пошлость", "Сколько берёшь за час?". Кстати, Медведева показала, что умеет смеяться над собой и ответила: "Два веганских бургера".
Другому комментатору, который написал - "Корейское порно", Медведева ответила - "Контент, который мы заслужили".
В следующем сезоне Евгения будет исполнять короткую программу под песню группы Muse – Exogenesis: Symphony, Part 3, а произвольную под саундтрек фильма "Мемуары гейши".
@jmedvedevaj . . . . . . . . . #evgeniamedvedeva#lovetofigureskating#gozhenya#Queen#zhenya#medvedeva#skating#1love#arianagrande#7rings#2019#ZhenyaDavai#figureskating#фигурноекатание#спорт#времяшоу#фигурноекатание #евгениямедведева❤️#лучшаяфигуристка#женямыстобой#арианагранде#2019#евгения#медведева#впередзамечтой#женядавай#медведева❤️#дальшебольше💪💪💪